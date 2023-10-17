Pentagon doğruladı: 2 bin askere 'hazır ol' emri verildi

İsrail-Hamas çatışmaları 11'inci gününde devam ederken, ABD basını Joe Biden yönetiminin bölgeye yaklaşık 2 bin askeri personel göndermeye hazırlandığı iddia edildi. Pentagon, 2 bin askeri personelin daha yüksek hazırlık seviyesine' getirildiğini doğruladı.







ABD'nin NBC kanalına konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu askerlerin İsrail'e ya da Gazze'ye gitmeyeceğini, muhtemelen yakındaki bir ülkeye gönderilebileceğini söyledi. Yetkili, askerlerin henüz bir yere gönderilmediğini, gönderildiklerinde ise İsrail ya da Gazze'de görevlendirilmeyeceğini belirtti. Buna göre, askerler yakındaki bir ülkede konuşlandırılacak ve İsrail'e destek olmak için hazır bulundurulacak.





'TIBBİ DESTEK VE BOMBA İMHA EKİPLERİ DE GÖNDERİLECEK'

Bakanlık kaynağının paylaştığı bilgilere göre, 'hazır olma' emri alan askeri personel halihazırda 96 saatlik bir 'konuşlanmaya hazır ol' statüsündeydi; bu süre 24 saate indirildi. Bölgeye gönderilecek personel hakkında da bilgi paylaşan yetkili, söz konusu personelin bir dizi özellik ve yetkinliğe sahip olacağını ve tıbbi destek ve patlayıcılara müdahale konusunda uzmanlaşmış ekiplerin de 2 bin kişilik personelin arasında yer alacağını söyledi.







'ASKERLERİN BİR KISMI CAYDIRICI OLARAK İSRAİL'E GÖNDERİLECEK'

ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de konuya ilişkin haberinde, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bölgeye yaklaşık 2 bin asker göndermeye hazırlandığını, bu askeri personelin bir kısmının 'caydırıcı' olarak İsrail'e gönderilebileceğini yazdı.





Gazeteye konuşan savunma kaynaklarına göre, ABD bölgeye uçak gemisi göndermenin yanı sıra İsrail'e mühimmat da sağlıyor. Buna göre, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki 'Aksa Tufanı' saldırısından bu yana İsrail'e binlerce 155 milimetrelik top mermisi gönderdi.





PENTAGON 'HAZIR OL' EMRİNİ DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak, 2 bin ABD askeri personelinin 'daha yüksek hazırlık seviyesine' getirildiğini doğruladı. Söz konusu kararın 'Orta Doğu'da gelişen güvenlik ortamı' sebebiyle alındığını ifade eden Pentagon, askerleri göreve gönderme konusunda bir karar verilmediğini bildirdi.