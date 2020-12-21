Samanyolu Haber /Dünya / Paşinyan kiliseden kovuldu… Papaz kapıyı gösterdi /21 Aralık 2020 15:04

Paşinyan kiliseden kovuldu… Papaz kapıyı gösterdi

Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede ölen askerler için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu.

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Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona ermesinin 40’ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan’da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.

ELİNİ BİLE SIKMADI

Paşinyan, kilisede ölen askerler için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz ise Paşinyan’a tepki göstererek önce elini vermedi, sonra da kapıyı gösterdi.

O anlar amatör kameraya yansıdı. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara “gidiyoruz” diyerek kiliseden ayrıldı.

NÖBET TUTTULAR

Öte yandan, Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Paşinyan’ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan’ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti.
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