Samanyolu Haber /Ekonomi / Patronlar dertli: Ağır ticari araç satışı tam %79 düştü /11 Ekim 2019 11:36

Patronlar dertli: Ağır ticari araç satışı tam %79 düştü

Ticari araç satışlarındaki büyük düşüşün ekonomiden kaynaklı olduğunu söyleyen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Önümüzdeki dönemde Türkiye büyümeye girerse istikrarlı bir şekilde talep artacaktır” dedi. Özilhan 2019’un ilk 8 ayında 2015’in aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarının yüzde 79 gerilediğini belirtiyor.

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Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, otomotiv sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

2019'un ilk 8 ayında 2015'in aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarının yüzde 79 gerilemesinde ekonominin doğrudan bağlantısının bulunduğunu ifade eden Özilhan, “Ticari vasıtanın önümüzdeki dönemde açılması konusu tamamen ekonomi ile bağlantılı. Ekonomi büyüyorsa ticari vasıta talebi geliyor. Ekonomi daralıyorsa ticari vasıta bıçak gibi duruyor. Binek araç bir çıt daha farklı ama ekonomi ile ticari araç muhakkak paralel gidiyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye büyümeye girerse istikrarlı bir şekilde talep artacaktır” diye konuştu.

DIŞ PAZARA YÖNELDİ

Türkiye'de çok fazla kamyon olduğunu anlatan Özilhan, ticari vasıta sayısının kullanma talebinin üzerinde olduğunu belirtti. Özilhan, “O açıdan Anadolu Isuzu da 3-4 senedir ihracata ağırlık verdi. İhracattaki hedefimizi katlayarak geliştiriyoruz. Satış sonrası hizmet çok önemli. İhracat bizim önümüzdeki dönemde kurtarıcımız” dedi. İhracatın yanında iç pazarın da çok önemli olduğuna değinen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da, “Birçok ihracat pazarını toplasak Türkiye'nin talebi kadar etmiyor. Daralma çok ciddi. Bunu açmanın bir yolu bu kampanya olabilir. Aslında hafif ticari ve ağır ticarileri canlandıracak olan yaşlı araç parkının zaman içinde azaltılması. Türkiye'de 8 milyon 10 yaşın üzeri ağır ve hafif ticari araç bulunuyor” şeklinde konuştu.

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