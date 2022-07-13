Samanyolu Haber /Gündem / Paylaşıldı sonra da silindi /13 Temmuz 2022 19:40

Paylaşıldı sonra da silindi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ve 15 Temmuz'da Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı programı anlatan videoda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığını kazandığı günün görüntülerinin de yer aldığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınladı.

Bir dakikalık videonun 49'uncu saniyesindeki görselde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane binası önünde yaptığı kutlamanın görüntüleri yer adı.

Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından paylaşılan video, İmamoğlu’nun mazbata aldığı görüntüler çıkarıldıktan sonra yeniden paylaşıldı.
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