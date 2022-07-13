Paylaşıldı sonra da silindi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınladı.Bir dakikalık videonun 49'uncu saniyesindeki görselde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane binası önünde yaptığı kutlamanın görüntüleri yer adı.Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından paylaşılan video, İmamoğlu’nun mazbata aldığı görüntüler çıkarıldıktan sonra yeniden paylaşıldı.