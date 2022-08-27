Pazartesi gününü işaret etti

Sefat Peker'in duyurusunu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunduğu yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini koruyor.





açıklamasının ardından benzer bir mesaj da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Konuyla ilgili DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nın suç duyurusunda bulunulacağı yönündekiardından benzer bir mesaj da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.





Kılıçdaroğlu mesajında, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele." ifadelerini kulladı.





