Samanyolu Haber /Gündem / Pazartesi gününü işaret etti /27 Ağustos 2022 20:29

Pazartesi gününü işaret etti

Sedat Peker'in yolsuzluk iddiaları konusunda yaptığı yeni paylaşımların ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'suç duyurusu' açıklaması geldi.

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Sefat Peker'in duyurusunu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunduğu yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Konuyla ilgili DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nın suç duyurusunda bulunulacağı yönündeki açıklamasının ardından benzer bir mesaj da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele." ifadelerini kulladı.

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