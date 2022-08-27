Samanyolu Haber /Spor / Liverpool rakibini tarihi bir farkla yendi: 9-0 /27 Ağustos 2022 20:18

Liverpool rakibini tarihi bir farkla yendi: 9-0

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Bourmemouth ile karşılaşan Liverpool, seyircisi önündeki maçı 9-0 gibi tarihi bir skorla kazandı.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig'de tarihi günlerden biri yaşandı.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Bourmemouth ile karşılaşan Liverpool, seyircisi önündeki maçı 9-0 gibi tarihi bir skorla kazandı.

Liverpool'un goller ise 3 ve 85. dakikalarda Luis Diaz, 6. dakikada Harvey Elliott, 28. dakikada Alexander-Arnold, 31 ve 62. dakikalarda Roverto Firmino 45. dakikada Virgil van Dijk, 80. dakikada Fabio Carvalho ve 46. dakikada Chris Mepham tarafından kendi kalesine atılan sayıdan geldi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 5'e çıkartırken, Bourmemouth ise 3 puanda kaldı.



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