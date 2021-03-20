Pegasus'un internet sayfası hacklendi

Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi. Pegasus, hackerlerın şirketin sunucularına ya da verilerine erişemediğini, saldırının internet sitesine yönlendirme yapan servislere yönelik olduğunu belirtti.





Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı ekran görüntülerinde siteyi ziyaret edenler, "Bir ülkede fakirlerin, bebeklerin içecegi sütü, zenginlerin köpekleri içiyorsa o ülkede kapitalizm hakimdir. Bizler ne ayak takimi olan Anonymous ne de baska bir orgutun alt koluyuz biz illegalplatformuz adimizi saçma salak örgütlerle anmayin. Yeri ve zamani degil ama. SU YBS MERKEZE illegalplatform.co Sundu." yazısı ile karşılaştı.





Pegasus'tan yapılan açıklamada, hackerların şirketin sunucularına ve bilgilerine erişemediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Değerli misafirlerimiz, Domain hizmeti aldığımız şirketin sistemlerine bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, ziyaretçilerimiz kendi web sayfamıza gelemeden başka bir sayfaya yönlendirilmiştir. Şirketimiz hizmetlerine, sunucularına veya verilerine yönelik herhangi bir erişim veya girişim söz konusu değildir. Saldırı internet sitemize yönlendirme yapan servislere yönelik gerçekleştirilmiş olup en kısa sürede çözümü için gerekli çalışmalar yapılmıştır."