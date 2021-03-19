Joe Biden uçağın merdivenlerinde böyle düştü

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Başkanı Biden bugün Air Force One uçağına binmek için merdivenleri çıkarken yere kapaklandı.





ABD Başkanı Joe Biden bugün Atlanta'ya gitmek için Air Force One uçağının merdivenlerini çıkarken üst üste 3 kez düştü.





Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, 78 yaşındaki ABD Başkanı'nın düştükten sonra durumunun iyi olduğunu söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada Jean-Pierre, Biden merdivenleri çıktığı sırada havanın çok rüzgarlı olduğunu belirtti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisini "katil" diye hedef alan sözlerinin ardından ABD Başkanı'na vereceği yanıtın ona sağlık dilemek olacağını söylemişti.



