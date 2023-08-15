Samanyolu Haber /Gündem / Peker bu sefer muhalifleri hedef aldı /15 Ağustos 2023 15:39

Peker bu sefer muhalifleri hedef aldı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker'in Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Peker, kendisine destek verilmediğini söyleyen bir paylaşımı yeniden paylaştı. 

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer veriliyor:

“Genel başkanlarının ismini bile anmadığı, "haberim yoktu" diyerek vahim açıklamada bulunduğu, tecritin kalkması için başlatılan imza kampanyasında 100.000 imza bile toplayamayan çakma muhalifler "Sedat PEKER neden konuşmadı" diyemez. (Destek veren tüm dostlarımızı ayırıyoruz.)”




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