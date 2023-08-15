Samanyolu Haber /Gündem / NASA: Sıcaklık rekor kırdı, Dünya daha da ısınacak /15 Ağustos 2023 16:10

NASA: Sıcaklık rekor kırdı, Dünya daha da ısınacak

NASA, rekor kıran hava sıcaklıklarıyla ilgili verileri paylaştı. 1880 yılında bu yana en sıcak Temmuz, 2023 Temmuz ayı oldu. NASA ısınmanın devam edeceği uyarısında da bulundu.

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NASA, yaptıkları ölçümlerde kayıtların tutulduğu 1880’den itibaren en sıcak ayın Temmuz 2023 olduğunu teyit etti. En sıcak beş Temmuz ayının ise son beş yıl içinde yaşandığı vurgulandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, NASA tarafından dün yapılan açıklamada “Genel olarak Temmuz 2023, NASA'nın kayıtlarındaki herhangi bir Temmuz ayından 0,24 santigrat derece (C) daha sıcaktı ve 1951 ile 1980 arasındaki ortalama Temmuz ayından 1.18 C daha sıcaktı” ifadelerine yer verildi.

Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölümlerinin özellikle sıcak olduğunu belirten NASA, bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerinde sıcaklık artışlarının yaşandığını belirtti.

ISINMA DEVAM EDECEK
Sıcaklıkta rekor kıran Temmuz 2023'te, özellikle son kırk yılda belirgin hale gelen sera gazı emisyonlarından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı ısınma eğiliminin sürdüğü ortaya kondu.

NASA’nın on binlerce metroloji istasyonundan alınan yüzey hava sıcaklığı verilerine göre 1880'den bu yana en sıcak beş Temmuz ayının, son beş yıl içinde yaşandığı vurgulandı.
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