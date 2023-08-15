Özel: İmamoğlu’nun kararı İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerini işaret ederek “İstanbul için yola çıkıyorum” dedi. Seçim yenilgisinin ardından CHP’deki değişim tartışmalarının öncülerinden olan, adı CHP Genel Başkanlığı için de geçen İmamoğlu, İstanbul’un Türkiye için önemine de vurgu yaparak tercihini İstanbul’dan yana kullandı.







“İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı” tartışmasını da bu açıklamasıyla sonlandıran İmamoğlu, gazetecilerden gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen bir başka ismi andı ve “CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir” dedi.





‘İMAMOĞLU’NUN KARARI KISA VADEDE İSTANBUL’A UZUN VADEDE TÜRKİYE’YE İYİ GELECEK’

Gazete Duvar'ın haberine göre İmamoğlu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerini sorduğumuz CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum” dedi.







‘İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİNİ BİR HAKKIN TESLİMİ OLARAK GÖRÜYORUM’

İmamoğlu’nun kendisine sorulan bir soru üzerine, “CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir” ifadelerini kullanmasına ilişkin de Özel, “Bu sözleri bir hakkın teslimi olarak görüyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen, tertemiz tüm genç arkadaşlar adına da bir hak teslimi olarak görüyorum” değerlendirmesini yaptı.





‘SORUMLULUK ÜSTLENMEKTEN DE FEDAKARLIK YAPMAKTAN DA KAÇMAM DEDİĞİM NOKTADAYIM’

CHP’deki değişim tartışmalarında durduğu noktanın değişip değişmediğini sorduğumuz Özel, “Şu anda hep birlikte süreci takip ediyoruz. Sorumluluk üstlenmekten de fedakarlık yapmaktan da kaçmam dediğim noktadan ileride ya da geride değilim, aynı noktadayım. Bu dönem yapıcı ve aktif tutum alma dönemi” diye konuştu.



