Samanyolu Haber /Gündem / Peker'den Olçok'a 15 Temmuz sözü: 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum' /31 Ağustos 2022 09:32

Peker'den Olçok'a 15 Temmuz sözü: 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 15 Temmuz gecesi eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok'un kendisine "vekalet verme" teklifini kabul ettiğini açıkladı.

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Nihal Olçok, Peker'e sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunarak ''Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Peker'e sesleniyorum 'Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum. Hem de göründüğümden çok daha fazla'' ifadelerini kullanmıştı.

Peker, Olçok'un talebini kendisiyle bağlantılı "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kabul etti. "Sn. Nihal Olçok hanımefendi tweetinizde yazmış olduğunuz çok değerli sözlere geç cevap yazdığım için lütfen hakkınızı helal ediniz. Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum" diyen Peker, "Eğer ki bu ağır yükün altından gelecek zamanlarda kalkamazsam, başarılı olamazsam beni lütfen kınamayın. Ancak elimden gelen her şeyi yapacağıma lütfen inanın" açıklaması yaptı.

Peker'in Olçok'a yanıtı şöyle:


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