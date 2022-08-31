Samanyolu Haber /Gündem / Skandal iddia: AKP'liler karakolu basıp polisi dövdü /31 Ağustos 2022 09:18

Skandal iddia: AKP'liler karakolu basıp polisi dövdü

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darbedilerek burnunun kırıldığı öne sürüldü.

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Skandal iddiayı ilk olarak emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz duyurdu. Eryılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün memleketim Kayserinin Tomarza ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı bir kendini bilmez ve yanındakiler tarafından basılmış ve polis memuru F.Ç’nin burnu kırılmış" dedi.

Cumhuriy'in haberine göre Eryılmaz, açıklamasının devamında "Buradan tüm siyasileri ve sorumlu bürokratları uyarıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Karakol basanın hükmü PKK teröristleri ile aynıdır. Poliste kimsenin şamar oğlanı değildir. 

1-  Kimse eşkiyalara sahip çıkmaya kalkmasın.

2- Kimse yaralı polis memuruna şikayetini geri alması için baskı yapmasın.

3- Eşkiyalar cezalandırılsın.

Olayın takipçisiyim…"


ÜMİT ÖZDAĞ: KARAKOL BASAN AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI
Eryılmaz'ın açıklamasında parti adını vermediği olayla ilgili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabı üzerinden, dün Ankara'da polis müdahalesine maruz kalıp gözaltına alınan öğretmenlerin videosunu paylaşan Özdağ, polislere seslenerek şöyle dedi:

"Polis kardeşlerim, siz iş isteyen öğretmenleri durdurmaya çalışırken Tomarza’da karakol basan AK Parti gençlik kolları başkanı polis Memuru F.Ç.’nin burnunu yumruklayarak kırdı. Polisi aşağılayan, döven Saray rejiminin değil halkın yanında olun.Siz AKP değil Türk polisisiniz."

İddiaya ilişkin resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

 
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