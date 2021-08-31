Samanyolu Haber /Gündem / Peker'in adamına göre Erdoğan ziyaretini kalp rahatsızlığından dolayı yarıda kesti /31 Ağustos 2021 10:41

Peker'in adamına göre Erdoğan ziyaretini kalp rahatsızlığından dolayı yarıda kesti

Kamuoyunda "Sedat Peker'in basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalbinden rahatsızlandığı için Karadağ ziyaretini yarıda kesip Türkiye'ye döndüğünü iddia etti.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen gazeteci Emre Olur, sosyal medya hesabından Tayyip Erdoğan’la ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi.

Olur, Erdoğan’ın 28 Ağustos tarihinde ziyaret ettiği Karadağ’da kalbinden rahatsızlandığı için ziyareti yarıda bırakıp Türkiye’ye dönmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Twitter hesabındaki paylaşımında Olur, “Sn. Erdoğan’ın, Karadağ programını yarıda kesip Türkiye’ye dönmesi kafamda bir soru işareti oluşturmuştu. Erdoğan’ın Karadağ’da kalbinden rahatsızlandığını, hastaneye yatırılması gerektiği düşünülerek özel bir hastanenin bu durum için ayarlandığını öğrendim. Geçmiş olsun…” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmeden önce bir süre Karadağ da bulunmuş, daha sonraki videolarında orada oldukça iyi ilişkiler geliştirdiğini açıklamıştı.
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