Almanya bu yıl ilk 6 ayda 47 bin 400 sığınma başvurusu kabul etti

Almanya, 2021 yılının ilk altı ayında 47 bin 400 sığınmacının başvurusunu kabul ederek oturma izni verdi. Sol Parti’nin federal hükümete yönelttiği bir soru önergesine verilen yanıtta yer alan bilgilere göre, 7 bin 360 sığınmacının başvurusu reddedildi; 4 bin 374 sığınmacı da kendi isteğiyle bu sene ülkesine geri dönüş yaptı.





Almanya’da halen iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan büyük koalisyon hükümeti, her sene ülkeye 180 bin ile 220 bin yeni göçmen kabul edilmesini kurala bağlamıştı. Büyük koalisyonun hesaplamasına göre, 2021 yılının tamamı için Almanya’ya 95 bin sığınmacı gelmesi beklendiği bildiriliyor.





DW Türkçe’de yer alan habere göre, Federal hükümete soru önergesini yönelten Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Ulla Jelpke, ülkeye kabul edilen sığınmacı sayısının Merkel’in büyük koalisyon hükümetinin öngördüğünden çok daha düşük olduğu eleştirisinde bulundu. Jelpke, “Dünya çapında yükselen sığınmacı rakamlarına bakıldığında bu sayı utanç verici” diye konuşan Ulla Jelpke, Almanya gibi zengin bir ülkenin sığınmacıların korunmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmediği suçlamasını da yöneltti.

Jelpke, 50 bin Afgan çalışanın veya korunmaya muhtaç insanın alınması halinde bile belirlenen senelik göçmen kotası dolmayacağına işaret ederek, Almanya’nın korunmaya muhtaç insanları hareket geçerek almasını istedi.