Pelikancılar, Erdoğan'ın eski metin yazarının tutuklanmasını istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın 'Pelikan' denilen ekiple ilgili yeni çıkışı, yine aynı ekiple anılan Selman Öğüt'ü kızdırdı.

Ünal, Twitter hesabından "Pelikan Örgütü, Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür. Erdoğan ve AK Parti’yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir." demişti.









Selman Öğüt ise bunun üzerine yetkili mercileri "acilen harekete geçmeye" çağırdı. Ünal'ın sözleri için "Çok tehlikeli bir provokasyon!" diyen Öğüt, "Anayasal suçlar işliyorlarmış! Cumhurbaşkanı da bu suçlara alet ediliyormuş! Devletin yetkili merciileri acilen harekete geçmeli! Suç uydurmak bir suçtur! Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak suçtur!" ifadelerini kullandı.





PELİKAN NEDİR?





Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na karşı sert ifadelerin yer aldığı 'Pelikan Bildirisi'ni yayınlamıştı. 'Pelikan Darbesi' olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti. 'Bosphorus Global' çatısı altında örgütlendikleri ileri sürülen Pelikancılar, Berat Albayrak'e verdikleri destekle biliniyor. Hilal Kaplan, eşi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt, George Soros’la bağlantılı Açık Toplum Vakfı’nın eski başkanı Can Paker ve Ceyhan Aksoy gibi isimler Pelikan grubunun önde gelen isimleri arasında yer alıyor.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Ağustos 2019'da Pelikan'ın merkezi olan Bosphorus Global'a ait yalıyı ziyareti tartışma yaratmıştı.