Pelikancıları karıştıran evlilik: Hilal Kaplan eski eşinin arkadaşı ile evlenmiş

Pelikancıların şeflerinden Yandaş Hilal Kaplan geçtiğimiz yıl Temmuz ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Hilal Kaptan, 9 ay sonra bekarlığa veda etti.
Geçen hafta Çekmeköy'deki villasında aile arasında gerçekleşen törenle Hilal Kaplan, Milat Gazetesi'nde Emre Efser müstear ismi ile yazan Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdi.
Kamuoyundan gizlenen bu evlilik ise mahkeme dosyasındaki soyadı değişikliğinden ortaya çıktı.
Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde eski eşi Süheyb Öğüt ile birlikte müşteki olarak bir davaya katılan Hilal Kaplan'ın soyadının Sarı olarak değiştiği görüldü.
Kaplan'ın eski eşi Süheyp Öğüt ve yeni eşi Tevfik Emre Sarı'nın yakın arkadaş oldukları anlaşıldı. Üçünün mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.
Ve Sarı'nın Eylül ayında boşandığı eşi Asuman Karaca ortaya çıktı. Karaca şu ifşalarda bulundu:
Emre Efser bey evlenmeye doyamadı. 35 yaşında 3. Evliliğini yaptı.
9 ay önce Hilal hanım boşanıyor 6 ay önce Emre Bey bunlar bir tesadüf mü?
Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsaapta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi ??? He???
Ahlaksızlığın namussuzluğun dibidir AK PARTİ. HEPSİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIM
Ee o kıza ne oldu şimdi?
Benimle evli iken beni aldatan uzaklaştırma aldırdığım şahıs şimdi başkasıyla evleniyor.
Ya insana sormazlar mı senin annen baban nerede diye?? Reddedilme sebebini sormadılar mı?
2015 yılında hayatıma girdi Tevfik Emre Sarı. Yıllarımı verdim ona bir de bir evlat. Sonunda aldatıldım.
İşler büyümesin diye çocuğumuz var diye anlaşmalı boşandık. Mücahit Birinci de sözleşmemizi hazırladı. Mahkemeyi araya adam sokup öne çektiler.
Ben de ne bu acele diye düşünüyordum. Hilal Kaplan sevdası imiş demek ki sebep. Ben de beni aldattığı görüntülü konuştuğu Antalyalı Beyza zannetmiştim.
Yanılmışım. Ses kayıtları elimde. Hepsinin üstünü kapattım evladım için. Ama değmezmiş.
Defalarca evli iken Hilal Kaplan ile yüz yüze görüştü. @hilalkaplan da bu süreçte evliydi.
Villasına gidip geliyordu demek ki alt Yapı hazırlığı yapılmış.
@hilal_kaplan boşandığında bizim de aramız bozulmaya başlamıştı. Şimdi her şey bir anda gerçekleşti mi diyeceksiniz?
Hilal abla diyordu koskocaman kadın diyordu. Ben de inanıyordum. Kadınlar ne hissederse haklı demek ki!
Şaka mı yapıyorsunuz? 6 ayda aşk mı doğdu aranızda ? Kiminle evlendiğini biliyor musun? Siz nasıl bir teşkilatsınız?
He elinizden geleni ardınıza koymayınız Hilal Hanım yani Hilal Abla. Ben abla diye bilirken ne dümenler dönmüş. İşiniz gücünüz hukuki tehditler. Avukat da Mücahit Birinci olur.
Aylarca bu iş Eylülde bitmiş olacak cümlesini duydum. Ne bu acele diyordum ben de. 3 ay geçmiş hanımefendi boşanalı verilen sözler varmış belli ki.
İkinci evliliği olduğu için ve cocugu olduğu için ben bekar bir kız olarak tüm ailemi karşıma aldım. İşimi ailemi şehrimi bırakıp İstanbuldan İzmire yerleştim. Bunun için miydi?
Hilal abla kocana söyle beni arayıp tehdit etmesin engelledim kendisini de ulaşmaya çalışıyor.