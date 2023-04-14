Pelikancıları karıştıran evlilik: Hilal Kaplan eski eşinin arkadaşı ile evlenmiş

Ve Sarı'nın Eylül ayında boşandığı eşi Asuman Karaca ortaya çıktı. Karaca şu ifşalarda bulundu:

Emre Efser bey evlenmeye doyamadı. 35 yaşında 3. Evliliğini yaptı.

9 ay önce Hilal hanım boşanıyor 6 ay önce Emre Bey bunlar bir tesadüf mü?

Sabahtan akşama kadar Twitter’da Whatsaapta konuşurken uyarıyordum. O benim ablam diyordu Hilal Abla. Abladan karı mı oldu şimdi ??? He???

Ahlaksızlığın namussuzluğun dibidir AK PARTİ. HEPSİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIM





Ee o kıza ne oldu şimdi?





Benimle evli iken beni aldatan uzaklaştırma aldırdığım şahıs şimdi başkasıyla evleniyor.





Ya insana sormazlar mı senin annen baban nerede diye?? Reddedilme sebebini sormadılar mı?





2015 yılında hayatıma girdi Tevfik Emre Sarı. Yıllarımı verdim ona bir de bir evlat. Sonunda aldatıldım.





İşler büyümesin diye çocuğumuz var diye anlaşmalı boşandık. Mücahit Birinci de sözleşmemizi hazırladı. Mahkemeyi araya adam sokup öne çektiler.





Ben de ne bu acele diye düşünüyordum. Hilal Kaplan sevdası imiş demek ki sebep. Ben de beni aldattığı görüntülü konuştuğu Antalyalı Beyza zannetmiştim.





Yanılmışım. Ses kayıtları elimde. Hepsinin üstünü kapattım evladım için. Ama değmezmiş.