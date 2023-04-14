ABD'yi kızdıran hamle: Suudi Arabistan, Rus petrolünün satıcısı oldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Petrol ve petrol ürünlerine bağımlı olan Avrupa pazarı, doğrudan Rusya’dan almadığı Rus petrolünü, daha pahalı olarak ikinci ülkeler üzerinden satın almaya devam ediyor.







Batılı devlerlerin ve Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo, Rusya’nın müttefiklerine petrol satışını durduramıyor.





Reuters’in haberine göre, Suudi Arabistan Rusya’dan rekor düzeyde petrol alıyor ve bu petrolü Avrupa’ya satıyor.





Suudi Arabistan, Rus petrolünün satın alımı, OPEC+ tarafından getirilen petrol üretimini azaltma anlaşmasının bir parçası bağlamında gerçekleşiyor.





İddiaya göre, 2023 Ocak-Şubat aylarında Suudi Arabistan, önceki aylara göre Rusya’dan petrol alımını 300 bin varil artırdı ve günlük 1 milyon varilden fazla Rus petrolünü satın almaya başladı.





Suudi Arabistan, bu petrolü, petrol fiyatlarının COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı Avrupa pazarına piyasa fiyatından yeniden satıyor.





Bu hamle, Suudi Arabistan'ın petrol üretimindeki düşüşü telafi etmeye ve petrol piyasasında istikrarı sağlamaya yararken, aynı zamanda Rus petrolü pahasına Avrupa'daki konumunu güçlendirmeye çalıştığını gösteriyor.