Rusya’dan tahıl anlaşmasına 5 şart!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de tahıl anlaşmasını sağlayan mekanizmaların işletilmesi için Rusya'nın gerekliliklerinin yerine getirilmesini engelleyen sistemik sorunları çözmeden anlaşmanın 18 Mayıs'tan sonra uzatılmasının mümkün olmadığı vurgulanıyor.





Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılması için düzeltilmesini şart koştuğu 5 madde şu şekilde sıralandı:





Rosselkhozbank'ın SWIFT'e yeniden bağlanması,

Rusya'ya tarım ekipmanı ve yedek parça satışına izin verilmesi;

Limanlara erişim yasağının kaldırılması ve sigorta sınırlamalarının kaldırılması;

Rusya Ukrayna amonyak boru hattının yeniden işlemeye başlaması;

Tarım üretimi ve nakliyesiyle bağlantılı Rus firmaların yurt dışı varlıklarının serbest bırakılması.





Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Putin’in basın sekreteri Dmitri Peskov, hiçbir anlaşmanın tek ayak üzerinde duramayacağını, iki ayak üzerinde durması gerektiğini, anlaşma kapsamında Rusya’ya vaadedilen maddelerin yerine getirilmemesi durumunda anlaşmanın uzatılmasının bir manasının olmadığını söylemişti