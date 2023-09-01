Pentagon: Prigojin'in ölümüyle Wagner bitti

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüne ilişkin konuşan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Wagner grubu esasen bitti" dedi. Sözcü Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre bir gazeteci, Kuzey Kore'nin Wagner'e silah sattığına dair geçen yıl ortaya atılan iddiaları anımsatarak, "Wagner ile Kuzey Kore arasındaki silah anlaşmasının bittiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Ryder, Wagner'in kurucusu Prigojin'in ölümüne atıfta bulunarak, "Buradaki asıl mevzu, Wagner grubu esasen bitti. Bu nedenle ortada bir müzakere olmadığını da söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.





Wagner'in bir dönem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki en etkili faktör olduğunu belirten Ryder, "Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi zorba rejimlerden cephane ya da silah almaya çalışıyor" diye konuştu. Ryder, Kuzey Kore'ye Rusya'ya hiçbir şekilde silah vermeme çağrısını yineledi.







Ne olmuştu?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 23 Ağustos Çarşamba akşamı ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.







Kremlin, Prigojin'in ölümünde dahli olduğu iddialarını reddederken, Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos Pazar günü bir açıklama yaparak, düşen uçakta bulunan 10 kişi üzerinde yapılan genetik testlerin tamamlandığını, daha önce öldüğü açıklanan 10 kişinin kimliklerinin testler sonucunda teyit edildiğini duyurmuştu. Böylelikle Prigojin'in uçağın düşmesi sonucu öldüğü Rusya tarafından resmi olarak teyit edildi.





Kremlin, bazı Batılı siyasetçi ve yorumcuların Putin'in intikam için Prigojin'in öldürülmesini emrettiği yönündeki iddialarını 'yalan' olarak nitelendirerek reddediyor.





Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı ayaklanma başlatmış, Prigojin 'vatana ihanet' ile suçlanmıştı. 'Ayaklanma', Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.