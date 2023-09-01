İsveç'ten 'NATO' açıklaması: Ekim ayında Türkiye'den onay bekliyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Ekim’de yeniden açılmasının ardından ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanması konusunda umutlu olduklarını söyledi. Temmuz ayında Litvanya’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne işaret eden Billström, "Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir mesaj almadık" dedi.







ERDOĞAN 'EN KISA ZAMANDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz’da Litvanya’da gerçekleştirilen zirvede İsveç'in üyeliğine ilişkin Türkiye’nin itirazının kaldırılacağını söylemişti. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayacak yerin TBMM olduğunu vurgulayan Erdoğan, onayın ekim ayına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili bir soruya "Şimdi bizim iki aylık bir meclis tatili var. Tabii ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Zira birçok uluslararası sözleşmeler var birçok görüşülmesi gereken yasa önerileri var. Tabii bunların önem sırasına göre bu attığımız adım da burada yerini alacak. Ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek hedefimiz" demişti.





FİNLANDİYA, İTTİFAKA NİSAN AYINDA KATILDI

Macaristan parlamentosunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılım protokollerine onay süreci geçen Temmuz ayında başlatılmıştı. Finlandiya, Macaristan ve Türkiye parlamentolarından onay gelmesinin ardından nisan ayı başında 31'inci üye olarak NATO'ya katılmıştı.

