Ülkenin çivisi şıktı: Telegram'dan korkusuzca uyuşturucu ticareti yapıyorlar!

GRUP ADI: METHE ABİ





EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK YASAK





EVLERE TESLİMAT DA VAR





Türkiye’nin özellikle son dönemde uyuşturucu ticaretinin önü kesilmeden artmaya devam ediyor. Avrupa genelinde metamfetamine bağlı ölümlerde Türkiye ilk sıralarda yer alıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2023 uyuşturucu raporuna göre, geçen yıl ele geçirilen metamfetamin miktarında bir önceki yıla göre yaklaşık üç kat artış gerçekleşti. Uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde de meth, açık ara farklı ilk sırada yer alıyor. Doğrudan madde bağlantılı ölümlerin yüzde 56’sında methe, yüzde 27’sinde eroine, yüzde 18’inde ekstaziye rastlandı.Halk TV'den Fırat Fıstık’ın haberine göre, uyuşturucuya ve metamfetamine erişim hiç olmadığı kadar kolay. Telegram’da “Metin Amca”, “Methe abi” adıyla kurulmuş birçok grup var. Binlerce kullanıcının girdiği bu gruplarda herkes istediği maddeyi yazıyor, satıcıyla konuşuyor ve Türkiye’nin her yerinde bu maddelere ulaşabiliyor.Grupların her gün biri kapanıp diğer açılıyor. “Amca” denilen madde metamfetamin. “Line” adıyla kokain, “Mari” adıyla esrar da satılıyor. “Online” demekse satışa hazır anlamına geliyor.En önemli konu güvenlik. Öyle bir profesyonel görüntü ve rahatlık var ki, bazı gruplarda grup yöneticisi onaylı satıcılar var. İnsanlar sadece yönetici tarafından onaylı bu satıcılardan uyuşturucu alıyor. Birçok Telegram grubunda görselleri kaydetmek, ekran görüntüsü almak da yasak. 50-100 lira karşılığında numarası ve T.C. kimlik numarası öğrenilen kişinin polis olup olmadığını, ne iş yaptığını paylaşan anonim hesaplar dahi var. Bu verilere nasıl ve nereden ulaştıkları ise bilinmiyor.Grupta yazan uyuşturucu satıcılarıyla özelden konuşuyorsunuz. Fiyatta anlaşırsanız evinize kadar kurye gibi gelip kapıdan teslimat bile yapılıyor.Çoğu satıcı ise metrobüs durakları, meydanlar gibi açık yerleri tercih ediyor, mobil şekilde çalışıyor. 500 liraya esrara, 1-2 bin liraya kokaine, 300-400 liraya methe ulaşabiliyorsunuz.