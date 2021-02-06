Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon Sözcüsü'nden yeni S 400 açıklaması /06 Şubat 2021 00:24

Pentagon Sözcüsü'nden yeni S 400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan S 400 hava savunma sistemi almasını eleştiren ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, duruşlarının değişmediğini belirterek bu adımın Türkiye'nin ABD ve NATO'ya bağlılığıyla uyuşmadığını ifade etti.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'dan S-400 alımının Türkiye'nin ABD ve NATO'ya bağlılığıyla uyuşmadığı açıklamasını yaparak; "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" dedi.

John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kirby, düzenlediği basın toplantısında S-400 alımının Türkiye'nin 'ABD ve NATO'ya bağlılığıyla uyuşmadığını' söyleyerek "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" dedi.

?Türkiye'nin S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmaması nedeniyle programdan çıkarıldığını kaydeden Kirby, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 almama çağrısında bulundu.
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