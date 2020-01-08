Pentagon'dan şaşırtıcı açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın bu sabah saatlerinde yapılan füzeli saldırılarda bilinçli olarak ABD güçlerini ıskaladığını ifade etti.Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, bu sabah saatlerinde İran'ın ABD'ye atılan füzelerde hiçbir ABD askerinin ölmediğini ve yaralanmadığını, bu yüzden Pentagon'un İran'ın hedefini bilinçli olarak ıskaladığı kanısına vardığını ifade etti.





Bazı uzmanlar da İran'ın kullandığı füze türünün çok "güvenilir" olmadığını ve hedefini kaza ile ıskalamış olabileceğini belirtti.