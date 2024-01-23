Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek, Cumhur İttifakı'yla ters düştü: "Filistin'e ihanet" /23 Ocak 2024 16:23

Perinçek, Cumhur İttifakı'yla ters düştü: "Filistin'e ihanet"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulunda reddedilmesi çağrısında bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini hatırlattı.

NATO'ya "evet" demenin Türkiye'nin güvenliğine ihanet olduğunu öne süren Perinçek, "NATO'ya evet demek Türkiye'ye yönelen tehdide boyun eğmek demektir" ifadesini kullandı.

Perinçek, NATO'nun kuzey ve doğuya doğru genişlemesinin Türkiye üzerindeki tehdidi ağırlaştıracağını savunarak, "Mesele İsveç değil, doğrudan doğruya Türkiye söz konusudur. NATO, Türkiye'nin düşmanıdır" diye konuştu.

"FİLİSTİN'E İHANET"
Filistin halkının Gazze'de doğrudan doğruya Amerikan emperyalizmi ve NATO'nun desteklediği İsrail siyonizmine karşı savaştığını ifade eden Perinçek, NATO'ya "evet" oyu verilmesinin Filistin'e ihanet olduğunu iddia etti.

Perinçek, Vatan Partisi olarak milletvekillerine çağrı yaptığını dile getirerek, "Türk milletinin vekillerinin vereceği oy NATO'ya hayır oyudur" dedi.
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