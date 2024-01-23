İlaçta kur krizi büyüyor: Büyük şirketler kritik ilaçların satışını durdurdu

Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor. İsviçre merkezli Novartis firması, ecza depolarına gönderdiği açıklamayla 14 ilacın satışını tamamen sonlandırdığını duyurdu.

Açıklamada, "Aşağıda isimleri belirtilen ürünlerimizin satışları Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılmıştır. Novartis Türkiye olarak, bahsi geçen ürünlerin stokları bulunmadığı için talepleriniz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karşılanamayacaktır" denildi.

Satışı sonlandırılan ilaçlar arasında koah, göz tansiyonu, alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları bulunuyor. İlaçlardan bazılarının Türkiye'de bir eşdeğeri de bulunmuyor.



GEREKÇE KUR FARKI

Konuyla ilgili Sozcu.com.tr'ye açıklama yapan Novartis İlaç Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, "Exelon, Trileptal ve Desferal isimli ürünlerimizin ülkemizdeki fiyatlarına bağlı olarak uzun süredir ciddi sıkıntılar yaşamaktayız" dedi ve "mevcut ekonomik koşullara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.









Güner ayrıca, "Transdermal Flaster, Kapsül ve Oral Solüsyon formlarında piyasaya sunulan Exelon’un Transdermal Flaster ambalajlarının teminini Ağustos 2023’ten itibaren; Film Kaplı Tablet ve Oral Solüsyon formlarında piyasaya sunulan Trileptal’in Film Kaplı Tablet ambalajlarının teminini Temmuz 2023’ten; Desferal’in teminini ise Şubat 2024’ten itibaren olmak üzere devam ettirememekteyiz" bilgisini paylaştı.





"Bu kararı alırken, alternatif tedavilerin mevcut olması ve/veya ürünlerimizin farklı formlarının erişimde kalması bizim için önemli bir kriter olmuştur" diyen Güner, "Yaşanan süreçte karşılaşılan problemler ülkemiz sağlık otoriteleri ile paylaşılmış, ilgili başvurular yapılmış ve nihayetinde bahsi geçen ürünlerimizin tedariğinin devam ettirilemeyeceği bilgisi 4 Nisan 2023 tarihinde yetkili devlet kurumlarına iletilmiştir" ifadelerini kullandı.





Söz konusu ilaçların satışının durdurulacağı bilgisinin 9 ay önce bildirilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir önlem almaması dikkat çekti.





İLAÇ FİRMALARI ZAMDAN MEMNUN KALMADI

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Novartis'in satışını durdurduğu ilaçlar arasında Türkiye'de eşdeğeri olmayan ilaçların da bulunduğunu belirterek, hastalar için ciddi risk ortaya çıkabileceğine işaret etti.





Novartis'in yeni yıl itibarıyla satışını durdurduğu ilaçlara zaten uzun süredir zorlukla ulaşabildiklerini, başka firmaların da benzer şekilde ya satışı tamamen durdurma ya da çok sınırlı arz gibi adımlar attığını belirten Özcan, ilaç krizinin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.





Euro kurunun şu an 33 lira olduğunu ancak ilaçta geçerli kurun 17,55 TL olduğunu belirten Özcan, ilaç firmalarının son açıklanan yüzde 25'lik zamdan memnun kalmadığını ve birçok ilacın temininde zorluk yaşandığını söyledi.





İlaç firmalarının ayrıca ödeme vadelerini kısaltma yoluna gitmeye başladığını aktaran Özcan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 90 gün vadeyle ödeme alan eczanelerin 30 gün vadede firmalara ödeme yapmasının mümkün olmadığı, bu gelişmenin de ilaç krizini büyüteceği uyarısında bulundu.