Samanyolu Haber /Gündem / Herkes iki ismin akraba olduğunu konuşuyor; İddialara cevap geldi /23 Ocak 2024 16:33

Herkes iki ismin akraba olduğunu konuşuyor; İddialara cevap geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın, Mehmet Ağar'ın teyzesinin oğlu olduğu iddia edilmişti. İddialar sonrası Ağar, "Nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve tokat attığı, bankanın sosyal tesisini ailesine tahsis ettiği ve Özdere'deki kampı sadece kendi kullanımına açtığı iddiaları ortaya çıktı.

İddialar sonrası Erkan'ın babası Erol Erkan, yargı süreci başlatacaklarını söyledi.

"MEHMET AĞAR'IN TEYZESİNİN OĞLU"
Söz konusu gelişmelerle birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Erk Acarer, "Dönelim baba Erol Erkan'a kendisi çok tanıdık bir kişinin yakın akrabası. Belki de önüne gelene ayar verip, merkez bankasında adam tokatlama iddialarına da buradan bakmalı. Belki de aileden geliyor. Kod Elazığ. Erol Erkan, Mehmet Ağar'ın teyzesinin oğlu. Acaba kredilerde aile üyelerine Merkez Bankası ayrıcalığı olur mu" dedi.

"HEMŞEHRİLİK DIŞINDA BİR BAĞIMIZ YOK"
Acarer'in bu paylaşımı üzerine Patronlar Dünyası'na konuşan Mehmet Ağar, "Kendileri ile hemşehrilik bağı (Elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" ifadelerini kullandı.


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