Perinçek’ten Erdoğan hakkında şok sözler: İslamcı değil yeşil Kemalist

Cumhur İttifakı’na destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “Erdoğan İslamcı değil Yeşil Atatürkçüdür…” dediğini açıklayan Memduh Bayraktaroğlu bu açıklamaya çok güldüğünü söyledi.





Fransız Le Point dergisine konuşan Doğu Perinçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 itibariyle Amerikan emperyalizmine karşı savaşmaya başladığını ve Kemalist çizgide kendilerine katıldığını savundu. “Erdoğan İslamcı değil, yeşil Kemalist” ifadelerini kullandı.





"ERDOĞAN İSLAMCI DEĞİL YEŞİL KEMALİST"

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu da Doğu Perinçek’in bu sözlerini bugünkü köşe yazısına taşıyarak bu iddiaya çok güldüğünü açıkladı.

Bu iddiası karşısında Doğu Perinçek’e çok şey söyleyeceğini ancak terbiyesinin müsaade etmediğini ifade eden Bayraktaroğlu konuyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Bayraktaroğlu şu sözlerle Perinçek’e karşı geldi:









Cumhur ortaklığının en küçük hissedarı Doğu Perinçek dedi ki:





“Erdoğan İslamcı değil Yeşil Atatürkçüdür…”

Bi güldüm bi güldüm…

Hâlâ da gülüyorum…

Doğu Perinçek

Perinçek’e göre:

Atatürk’e hakaret edenlere destek veren…

Atatürk’e küfredenleri sofrasında:

“Saygıyla” ağırlayan…

Atatürk’ü:

“Ülkenin iki sarhoşundan biri” olarak tanımlayan Erdoğan:

“Atatürkçü…”.

Babababa…

Bir şey söyleyeceğim bu Doğu için ama…

Terbiyem izin vermiyor…