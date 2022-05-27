Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek’ten Erdoğan hakkında şok sözler: İslamcı değil yeşil Kemalist /27 Mayıs 2022 16:26

Perinçek’ten Erdoğan hakkında şok sözler: İslamcı değil yeşil Kemalist

Cumhur İttifakı’na desteğini her fırsatta dile getiren Doğu Perinçek’in “Erdoğan İslamcı değil, yeşil Kemalist” sözlerine Memduh Bayraktaroğlu’ndan sert sözlerle karşılık geldi.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı’na destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “Erdoğan İslamcı değil Yeşil Atatürkçüdür…” dediğini açıklayan Memduh Bayraktaroğlu bu açıklamaya çok güldüğünü söyledi.

Fransız Le Point dergisine konuşan Doğu Perinçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 itibariyle Amerikan emperyalizmine karşı savaşmaya başladığını ve Kemalist çizgide kendilerine katıldığını savundu. “Erdoğan İslamcı değil, yeşil Kemalist” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İSLAMCI DEĞİL YEŞİL KEMALİST"
Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu da Doğu Perinçek’in bu sözlerini bugünkü köşe yazısına taşıyarak bu iddiaya çok güldüğünü açıkladı.
Bu iddiası karşısında Doğu Perinçek’e çok şey söyleyeceğini ancak terbiyesinin müsaade etmediğini ifade eden Bayraktaroğlu konuyla ilgili düşüncelerini anlattı.
Bayraktaroğlu şu sözlerle Perinçek’e karşı geldi:


Cumhur ortaklığının en küçük hissedarı Doğu Perinçek dedi ki:

“Erdoğan İslamcı değil Yeşil Atatürkçüdür…”
Bi güldüm bi güldüm…
Hâlâ da gülüyorum…
Doğu Perinçek
Perinçek’e göre:
Atatürk’e hakaret edenlere destek veren…
Atatürk’e küfredenleri sofrasında:
“Saygıyla” ağırlayan…
Atatürk’ü:
“Ülkenin iki sarhoşundan biri” olarak tanımlayan Erdoğan:
“Atatürkçü…”.
Babababa…
Bir şey söyleyeceğim bu Doğu için ama…
Terbiyem izin vermiyor…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Perinçek’ten Erdoğan hakkında şok sözler: İslamcı... Sonraki Haber >>

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:17:45