Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'ten Ethem Sancak'a 'ABD' desteği: Çatır çatır fikirlerini söyledi /04 Nisan 2022 18:32

Perinçek'ten Ethem Sancak'a 'ABD' desteği: Çatır çatır fikirlerini söyledi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ethem Sancak’ın AKP'den istifasını değerlendirerek, "Bu bir gerçek, yani 2002 yılında Türkiye Amerika tarafından erken seçime götürüldü. Ve AKP hükümete getirildi. Ama devamı var, Sayın Ethem Sancak diyor ki 'Evet bizi Amerika başa getirdi ama biz en sonunda Amerika’ya kafa tutmaya başladık. Çünkü Türkiye’nin bu gerçeği bunu gerektirdi' Bence bu ikinci söylediği daha önemli" dedi.

SHABER3.COM

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sputnik Radyo’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, Ethem Sancak’ın AKP’den istifasını da değerlendirdi. Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, bu gelişme üzerine Ethem Sancak istifa etmişti.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Disipline verilmesine neden olan sözleri kullanmadığını iddia eden Sancak'ın "Bu millet Tayyip Erdoğan’ı seçti. Tayyip Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıydı. Aslında Amerika’nın desteğiyle geldik iktidara" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı ortaya çıkmıştı.

 "ÇATIR ÇATIR FİKİRLERİNİ SÖYLEDİ"
Doğu perinçek ise Sancak'ın "açık yürekli davrandığını" söyledi Perinçek, "Çatır çatır fikirlerini söyledi. Mensubu olduğu partinin de kulak vermesi gereken fikirler söyledi. Şahsi menfaatler peşinde yürümüyor, şahsi menfaatlere teslim olsa susması gerekir. Bugün Ethem Sancak’ın söyledikleri Türkiye’nin ihtiyacı olan söylemler. Bence AK Parti için çok büyük bir yanlış ve çok büyük bir kayıp. Ben Sayın Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam Ethem Sancak’ı alırım en baş köşeye oturturum. En baş köşeye bakın, üçüncü değil. Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan’ı, AK Partiyi kurtacak olan fikirler bugün Sayın Ethem Sancak’ta olan fikirlerdir" diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Perinçek'ten Ethem Sancak'a 'ABD' desteği: Çatır çatır... Sonraki Haber >>

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:24