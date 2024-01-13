Samanyolu Haber /Dünya / Peru'da bulunan 'uzaylı bebekler' dünyalı çıktı /13 Ocak 2024 15:27

Peru'da bulunan 'uzaylı bebekler' dünyalı çıktı

Peru'nun başkenti Lima'da basın toplantısı düzenleyen Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden arkeolog Flavio Estrada, 'bu tamamen uydurulmuş bir hikaye' diyerek bulgularını paylaştı.

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Güney Amerika ülkesi Peru'da bulunan ve 'uzaylı mumyaları' olabileceği öne sürülen iki nesnenin 'dünya kaynaklı' olduğu tespit edildi. Bilim insanları, nesnelerin dünya dışı varlık olmadığını ‘insansı oyuncak bebeklerin’ hem insan hem hayvana benzetilerek şekillendirildiğini söyledi.

Peru'da bulunan ve dünya dışı varlık olabileceği öne sürülen bir çift mumya üzerinde yapılan bilimsel çalışmanın sonuçları açıklandı.

Peru'nun başkenti Lima'da basın toplantısı düzenleyen Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden arkeolog Flavio Estrada, 'bu tamamen uydurulmuş bir hikaye' diyerek bulgularını paylaştı.

Estrada, “Onlar, dünya dışı yaratıklar değil. Mumyalar dünyadaki hayvan kemiklerinin günümüzde kullanılan sentetik yapıştırıcı ile bir araya getirilmesiyle yapılmış bebekler" dedi.

Uzay kökenli kalıntı bulundu iddiası

Uzaylı spekülasyonlarına neden olan mumyalar, geçen yıl ekim ayından Lima’daki havalimanı çalışanları tarafından bir kargo kutusu içinde, geleneksel And kıyafetleri giydirilmiş şekilde bulundu.

Eylül ayında ise Meksika'da benzer bir iddia ortaya atılmıştı. Meksika Kongresi'nin alt kanadı, Peru'da "insan dışı varlıklara" ait fosil kalıntıları bulunduğunu söyleyen tartışmalı bir ismi dinledi.

Temsilciler Meclisi, üç saatten uzun bir süre boyunca "uzaylı fosili" iddialarının öne çıkan ismi José Jaime Maussan ve Perulu doktorlardan oluşan grubun açıklamaları için otorum düzenlerken dünya medyası da olayı geniş şekilde haberleştirdi.

Ancak Maussan 2017 yılında Peru'da da benzer iddialarda bulunmuş ve ülkenin savcıları tarafından hazırlanan bir raporda, mumyaların aslında "deri varlığını taklit etmek için kağıt ve sentetik yapıştırıcı karışımıyla kaplanmış, yakın zamanda üretilmiş oyuncak bebekler" olduğu tespit edilmişti.
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