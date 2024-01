2024’te yapay zeka: Çalışanların bilmesi gereken beş trend

Yapay zeka kapsayıcılığı teşvik edecek

İşyerleri işe alma ve eğitimde çeşitliliği merkeze almak için yapay zekayı kullanacak





Teknolojiye ayak uydurmak için mücadeleye devam





Çünkü üretken yapay zeka bir yıldan fazla bir süredir çalışanların radarında. Çalışanlar şimdilerde yapay zekanın çağdaş çalışma ortamındaki yerini anlamak için daha iyi bir durumdalar. Aynı zamanda yapay zekayla birlikte gelen değişiklikleri ve olasılıkları kucaklayacak donanıma da sahipler. Özetle yapay zekanın sağladığı ve sağlayacağı avantajları kullanma zamanı geldi!BBC’nin haberine göre yapay zeka alanında çalışanların bilmesi gereken, 2024’ü etkilemeye hazır gelişmelerden birkaçı.Yapay zekanın engelli çalışanlar için güçlü bir araç haline gelmesi muhtemel ve bu gelişmeler tüm insanlar için değişime yol açabilir.Berkeley Üniversitesi’nden Victor Santiago Pineda, ilk olarak, engelli çalışanlara fayda sağlamak için geliştirilen birçok makine öğrenimi aracının giderek daha fazla kullanılabilir hale gelebileceğine inanıyor. Örneğin, sırasıyla görme ve işitme engelli kullanıcılara ek bilgi sağlayan algoritma tabanlı konuşmayı metne ve metinden konuşmaya dönüştürücü araçları düşünün. Pineda “Yapay zeka destekli yardımcı teknolojiler, engelleri ortadan kaldırma ve engelli bireyleri güçlendirme, bağımsızlık ve katılım duygusunu geliştirme potansiyeline sahip” diyor. Kendisi, engelli kişilere yardım etmeyi amaçlayan araçların ana akım olarak benimsenmesinin de herkese fayda sağlayabileceğine inanıyor. Örneğin, büyük dil modelleri gerçek zamanlı, çok dilli alt yazıları geliştirmeye devam ettikçe, tüm insanlar daha geniş ve daha çeşitli bilgilere erişebilecek.İnsan kaynakları uzmanları, daha adil bir işe alım ortamı oluşturmak için işe alım sürecinde yapay zekayı kullanmaya zaten hazır, ancak mevcut teknoloji mükemmel olmaktan çok uzak. Buna karşılık akademisyenler ve sektör uzmanları, yapay zeka aracılığıyla elektronik işe alım platformları ve diğer İK araçları üzerindeki algoritmik önyargıyı azaltmak için çalışıyor. Bazı uzmanlar halihazırda bu hedeflere öncelik veriyor. Harvard Üniversitesi İşe Alma İstekleri Enstitüsü, tarama araçlarındaki ve bunları kullanan profesyonellerdeki önyargıları belirlemeye odaklanıyor.İşe alma sürecinin ötesinde, küresel danışmanlık şirketi Deloitte’un da aralarında bulunduğu bazı şirketler, yetenekleri elde tutmak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Firma şu anda bütçeleri daha etkili bir şekilde yeniden tahsis etmek, çalışanları daha fazla talep gören pozisyonlara taşımak ve dolayısıyla işten çıkarmaları engellemek için yapay zeka verilerini kullanma konusunda deneyler yapıyor. Bu, özellikle kurumsal kesintilerin hedefi olan dışlanmış gruplara yardımcı olabilir. Ancak birçok uzman ve İK profesyoneli, yapay zeka gelişiminin daha çeşitli bir aday hunisi oluşturmada yardımcı olmasına rağmen işe alımda insani önyargılar da dahil olmak üzere tüm sorunları çözemeyebileceği konusunda hemfikir. Ancak işe alım eşitsizliğine ilişkin artan farkındalık, İK profesyonellerinin kendi örtülü yargılarını ve bunları nasıl aşabileceklerini anlamalarına yarayabilir.Uygulamalar için oyun alanını eşitlemenin ötesinde, gelişen yapay zeka araçları, geleneksel olarak dışlanmış kişilerin yeni bir işe hazırlıksız başlamamalarını sağlamaya da yardımcı olabilir. Başlangıç ??olarak yapay zekanın gelişimi, düzenleyicileri kamu ve özel sektördeki işçi katılımı uygulamalarının finansmanına giderek daha fazla odaklanmaya itebilir.ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu, son stratejik planında giderek yapay zeka destekli bir dünyada işyerinde ayrımcılığın üstesinden gelmeye öncelik verdi. AB’de yeni kabul edilen yapay zeka yasası, firmalardaki İK verilerinin ve süreçlerinin işçi haklarına ilişkin yerleşik standartları karşılamasını gerektiriyor, aksi takdirde firmalar kurumsal para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Örneğin, farklı ekipler tarafından tasarlanan dil öğrenme modelleri gibi kapsayıcı teknolojilere yapılan yatırım, işverenlerin geniş bir çalışan deneyimi yelpazesine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş eğitim programları oluşturmasına yardımcı olacaktır. Bu, her kökenden çalışanın aynı başlangıcı elde etmesine yardımcı olma potansiyeline sahiptir.Daha da önemlisi, bu tür değişiklikler işe alım platformlarının tasarlanma şeklini etkileyecektir. Algoritmaların geliştirilmesinde önyargının ele alınması, hatalar ve kör noktalar kendilerini gösterdikten sonra telafi etmeye çalışmak yerine, işe alma sürecinin başlangıcından itibaren dışlayıcı uygulamaların önüne geçebilir. Uzmanlar, tüm çalışanların ilerleme konusunda eşit şansa sahip olmasına yarayacağı için yapay zeka teknolojisini geliştirme aşamasında kapsayıcı ekipler oluşturmanın önemine işaret ederek bunun gerçek bir fark yaratabileceğini söylüyor.Bazı uzmanlar yapay zekanın bazı rollerin yerini almasıyla ilgili endişelerin geçerli olduğunu söylese de aynı zamanda yapay zekanın tüm insan işlerini ortadan kaldırmayacağını tahmin ediyor. Bunun yerine, çalışanlar bu gelişen teknolojiyle birlikte var olacak şekilde gelişecek ve öğrenmeye, yapay zekaya uyum sağlamaya istekli çalışanlar en büyük faydaları görecek.Birçoğu için bu, belirli alanlarda yeniden eğitim ve işveren sponsorluğunda öğrenme fırsatları gerektirecektir. Jobs for the Future Yapay Zeka ve İşin Geleceği Merkezi (JFF) tarafından 2023’te yürütülen bir anket, yanıt verenlerin çoğunluğunun, yapay zeka odaklı bir iş gücünde rekabet edebilmek için yeni becerilere ihtiyaç duyacaklarına inandıklarını gösterdi. Özellikle genç işçiler baskıyı hissediyor: Z kuşağının ve Y kuşağı katılımcılarının yüzde 66’sı rekabet üstünlüğünü korumak için becerilerini geliştirme ve güncelleme ihtiyacı hissettiklerini söyledi. Şirketler, ofis içi çalıştaylar, akademik kurumlarla ortaklıklar, mentorluk programları ve çalışanları işin çeşitli bölümleriyle tanıştıran denemeler gibi programlar aracılığıyla beceri geliştirmek için daha iyi kaynaklar sunarak bu duruma giderek daha fazla ayak uydurabilir. JFF’deki uzmanlar, yatırım yapan şirketlerin çalışanların başarısını artırdığını ve aynı zamanda daha geniş rekabet ortamında iş avantajına sahip olduğunu belirtiyor.Yapay zekanın faydaları olacak ancak bu gelişmelerin uygulanması her zaman sorunsuz olmayacak.Yapay zeka ana akım kullanıma girdikçe, bazı teknoloji liderleri yapay zekanın sınırlarının tanımlanması yönünde çağrıda bulunuyor. Düzenleyicilerin görevi teknolojiyi genişletmek ve aynı zamanda çeşitli insan iş gücünün haklarını ve mesleklerini korumaktır. Bu arada, yapay zeka birçok sektörde yaygın hale geldikçe uzmanlar, başarılı bir düzenleme çerçevesinin şirketlerin, hükümetlerin ve akademik araştırmacıların küresel işbirliğini gerektireceğini söylüyor.Yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişmeler, yapay zekanın kullanımı için esnek ve kapsamlı bir çerçeve oluşturma çabalarını geride bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan, işçiler iş korumaları, işyerinde mahremiyet ve sektördeki değişimler konusunda endişe duyabilir. Bu endişelerin gerçek hayatta sonuçları var; Amerikan Psikoloji Derneği’nin 2023 Amerika’daki İşyeri araştırmasına göre, yapay zekanın işlerini etkilemesinden endişe duyan katılımcılar, teknolojiyi benimseyenlere kıyasla daha fazla stres, kaygı ve mesleki tükenmişlik yaşadıklarını bildirdiler.En büyük çıkarım: İş yerinde yapay zeka kalıcı olacak! 2024 boyunca, iş yerinin neredeyse tüm alanlarında çalışanlar, teknolojinin profesyonel yaşamlarını nasıl etkilediği konusunda hızlı bir evrim görecek ve işletmelerin de çalışanları kadar hızlı bir şekilde uyum sağlaması gerekecek…