Samanyolu Haber /Gündem / Pervin Buldan Kürtlere birlik çağrısı yaptı /04 Ocak 2020 17:35

Pervin Buldan Kürtlere birlik çağrısı yaptı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, "Bir kez daha Kürt halkının ulusal birlik meselesinin artık taçlanması ve olgunlaşması gereken bir döneme gireceğiz. Ulusal birlik olmadığı sürece Kürt halkı ezilmeye, inkar edilmeye devam edecek" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli bugün farklı şehirlerde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Ankara’da düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadın konferansında konuşan Buldan, “Dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı’na doğru gittiği gelişmeler yaşanıyor. Bu son savaşta filler tepişecek ve altta çimenler ezilecek bunun altında kalacak olan Kürtler, kadınlar, ezilenler olacak. Bir kez daha Kürt halkının ulusal birlik meselesinin artık taçlanması ve olgunlaşması gereken bir döneme gireceğiz” dedi.

Partisinin Mardin İl Kongresi’nde konuşma yapan Temelli ise, “Libya’da da Irak’ta da Suriye’de de İran’da da Türkiye’de de çözüm demokrasiden geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

 ‘ULUSAL BİRLİK ELZEM HALE GELDİ’

Buldan, dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı’na gittiği gelişmeler yaşandığını söyleyerek, “Her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda yeni savaşları başlattığı bir dönem ne yazık ki. Özellikle son Libya tezkeresi bir kez daha Türkiye’nin içinde olduğu, Üçüncü Dünya Savaşı’na doğru giden bir süreci hep birlikte yaşayacağız. Kasım Süleymani’nin öldürülmesini Ortadoğu’da yeni denklemin ortaya çıkacağı bir dönem olarak görmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Buldan konuşmasının devamında, “Bir kez daha Kürt halkının ulusal birlik meselesinin artık taçlanması ve olgunlaşması gereken bir döneme gireceğiz. Ulusal birlik olmadığı sürece Kürt halkı ezilmeye, inkar edilmeye devam edecek. Kürt halkının öncülerinin bu konuda somut adımlar atması 2020 yılı açısından bunun zeminini oluşturması ve Kürt ulusal birliğinin bir an önce kurulması gerektiğini belirtmek isterim” dedi.
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