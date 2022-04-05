Samanyolu Haber /Dünya / Peskov 'sivil katliamı' iddialarını bir kez daha reddetti /05 Nisan 2022 22:25

Peskov 'sivil katliamı' iddialarını bir kez daha reddetti

Rusya ordusunun Ukrayna'da çekildiği bölgelerden birisi olan Bucha'daki sivil ölümleriyle ilgili açıkalamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, bu konuda Rusya'nın suçlanmasını bir ke daha reddettiği belirtildi.

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Ukrayna'nın başketi Kiev'in yakınlarındaki Bucha'da yaşanan sivil katliamı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Rus ordusunun çekildiği bölgelerden birisi olan Bucha'daki sivillerin öldürülmesiyle ilgili Rusya'nın sorumlu olduğunu kabul etmeyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un söz konusu katliam ile ilgili olarak tarafsız bir soruşturma talebini ifade ettiği aktarıldı.

PESKOV'DAN TARAFSIZ SORUŞRMA İÇİN ŞÜPHE AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bucha'daki katliamın tarafsız olarak soruşturulmasında ısrarcı olduğunu, ancak şu anda bu konuda tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılabileceğinden şüphe duyduklarını söyledi.

Peskov, Bucha'daki gelişmeler hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti.
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