Peskov 'sivil katliamı' iddialarını bir kez daha reddetti

Ukrayna'nın başketi Kiev'in yakınlarındaki Bucha'da yaşanan sivil katliamı ile ilgili tartışmalar sürüyor.





Rus ordusunun çekildiği bölgelerden birisi olan Bucha'daki sivillerin öldürülmesiyle ilgili Rusya'nın sorumlu olduğunu kabul etmeyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un söz konusu katliam ile ilgili olarak tarafsız bir soruşturma talebini ifade ettiği aktarıldı.





PESKOV'DAN TARAFSIZ SORUŞRMA İÇİN ŞÜPHE AÇIKLAMASI







Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bucha'daki katliamın tarafsız olarak soruşturulmasında ısrarcı olduğunu, ancak şu anda bu konuda tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılabileceğinden şüphe duyduklarını söyledi.





Peskov, Bucha'daki gelişmeler hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti.