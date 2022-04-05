Yeni seçim kanunu AYM mi taşınıyor?

AKP ve MHP'li isimlerce hazırlanan ve tartışmaları da beraberinde getiren yeni seçim kanunu konusunda yeni bir gelişme yaşandığı ifade edildi. Bu kapsamda Seçim Güveliği Platformu üyelerinin söz konusu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) Ortak imzayla gidilmesini önerdiği belirtildi.Cumhur ittifakının geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edilen seçim kanunu değişiklik yasası hakkında açıklama yapan Seçim Güveliği Platformu, “Antidemokratik seçim kanununun iptali için görev: Birlikte AYM’ye gitmek!” başlıklı açıklama yayımladı.Teklifin Komisyon ve Meclis görüşmelerinde muhalefet sözcüleri önemli açıklamalar yaptılar. Ancak, bu açıklamaların kamuoyu ile paylaşılması ve seçmen tabanına ulaştırılması için çaba harcanmadı.Muhtarlarla ilgili maddenin (madde 13) çıkartılması, seçmen kütük işlemlerinin bir yıl önceki kayıtlar üzerinden alınmak yerine üç ay öncesine çekilmesi Meclis’te bir şeylerin değişebildiğinin göstergesi idi. Bunlar dikkate alınıp teklif iyileştirilebilir, partilerin tam katılım sağlaması ve ortak hareket etmesi ile bu antidemokratik teklifin demokratik hale getirilebilmesi için çaba gösterilebilirdi.Genel Kurul tutanakları ve basına yapılan açıklamalar incelendiğinde muhalefet cephesinde iktidarın zaten gideceği havasının yaygın olduğu, bu nedenle değişikliklerin önemsenmediği görüldü.Kanun tekliflerinin açık oylandığı TBMM Genel Kurulu’nda bu Teklif açık olarak oylanmadı ve bir madde hariç vekillerin elektronik oy kullanması sağlanmadı. Böylesi bir değişikliğe neden olanlar kayıtlara geçmemiş oldu.Komisyon aşamasında 14 partinin 8’inin katılmamasına ek olarak, Genel Kurul aşamasına katılan muhalif milletvekili sayısının azlığı dikkat çekti. Bu önemli kanunda yapılacak olan değişiklikler sırasında parti genel başkanlarının Genel Kurulda bulunmaları ve oylamaya katılmaları kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından son derece yararlı olurdu.