Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gidecekler /05 Nisan 2022 22:10

Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gidecekler

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırıları sürerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Kiev’e gideceği duyuruldu.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sürerken, Avrupa'dan iki ismin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için Kiev’e gideceği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama Kiev'e gidecek olan isimler Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell olarak duyuruldu.

TARİH DE AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek için Kiev’e gideceğini belirtti.

Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova'da düzenlenecek Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere bu hafta Kiev'e gidecek” dedi.
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