İBB 350 milyon dolar dış borç alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yeni borç planı yapıldığı aktarıldı.





Söz konusu bu plana göre İBB, Eurobond ihracıyla 350 milyon dolar borçlanacak.







Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 5 yıl vadeli ve yüzde 11-11,25 faizle Eurobond ihracı için yetki verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 5 yıl vadeli ve yüzde 11-11,25 faizle Eurobond ihracı için yetki verdi.





Eurobond ihracıyla 350 milyon dolar borçlanacak olan İBB 5 yılın sonunda yaklaşık 190 milyon dolar faiz ödemesi gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz haftalarda hazine de yaklaşık yüzde 9 faizle 2 milyar dolar Eurobond ihraç etmişti.