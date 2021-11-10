Samanyolu Haber /Gündem / Pfizer Ceo'sundan aşı açıklaması: Milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyorlar /10 Kasım 2021 15:29

Pfizer Ceo'sundan aşı açıklaması: Milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyorlar

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, aşı ile ilgili yanlış bilgiler veren ve iddialarda bulunanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bourla, yanlış bilgilerle milyonlarca insanın ölümüne sebep olunduğunu ileri sürdü.

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Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, koronavirüs aşısı ile ilgili yanlış bilgi yayanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bu yanlış bilgileri yayanların milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet verdiğini altını çizen Bourla, “Bunlar suçlu” dedi.

Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de halkın yüzde 16’sı Covid-19 aşısını kesinlikle olmayacağını söyledi. ABD’lilerin yüzde 80’inin corona virüsü aşısıyla ilgili en az bir yalana inandığı da ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre Bourla, “Bu insanlar suç işliyor ve çok ufak bir gruplar. Kötü insanlar değiller fakat kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veriyorlar” ifadesini kullandı.
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