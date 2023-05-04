Samanyolu Haber /Gündem / Pınar Gültekin cinayeti davasında gerekçeli karar çıktı /04 Mayıs 2023 23:13

Pınar Gültekin cinayeti davasında gerekçeli karar çıktı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen cezada yerel mahkeme tarafından uygulanan haksız tahrik indirimlerini kaldırarak Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

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Gerçek Gündem'in haberine göre, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen cezada yerel mahkeme tarafından uygulanan haksız tahrik indirimlerini kaldırarak Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yine aynı yargılamada beraat eden Avcı'nın kardeşine de 4 yıl hapis cezası veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, gerekçeli kararını açıkladı. Daire, olayın özetine yer verdiği gerekçeli kararında Cemal Metin Avcı'nın yargılama sürecinde savunmalarını değiştirdiğine vurgu yaptı.

Sanığın savunmalarında, maktulle aralarında bağ evinde tartışma çıktığını, maktulün çantasından bıçak çıkardığını ve kendisine savurduğunu, kolunu kaldırınca dirseğinden yaralandığını söylediği, ancak ilgili doktor raporunda bunun sıyrık olarak nitelendirildiği ve herhangi bir kesiden bahsedilmediği belirtildi.

HİÇBİR ŞANTAJ DELİLİNE RASTLANILMADI: GERÇEĞE AYKIRI SAVUNMA

Sanığın, önceki aşamalarda söz etmemesine karşın mahkeme sürecinde maktulün elinde kendisine ait, rızası dışında çekilmiş görüntülerin bulunduğunu ve maktulün bununla kendisine şantaj yaptığını ileri sürdüğü kaydedilirken, şöyle denildi:

"Sanığın telefonu üzerinden yapılan incelemelerde hiçbir tehdit mesajına, fotoğraf, video ya da belgeye ulaşılamadığı, sanığın mail adresi üzerinden yapılan incelemelerde, sevgili oldukları dönemde maktulün sanığa gönderdiği maktule ait görüntüler dışında tehdit ya da şantaj unsuru olarak kabul edilebilecek hiçbir veriye ulaşılamadığı, bu görüntülerin de bizzat sanık tarafından kendi mail adresine gönderildiğinin kendi beyanından anlaşıldığı, savunmasının tespiti sırasında 'Madem telefonundaki tüm tehdit mesajlarını diğer şeyleri evli olduğun için sildiğini söylüyorsun bunları neden silmedin?' şeklindeki soruya 'Bunları ben kendim mail adresime attım, keşke onları da atsaydım bu konuda pişmanım' şeklinde gerçeğe aykırı savunma yaptığı anlaşılmıştır."

"AMACI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK"

Sanığın, maktule maddi destek sayılabilecek miktarlarda gönderdiği paraların tehdit yoluyla kendisinden alındığını iddia ettiği ancak bunu kabule yeterli kanıtın da bulunamadığına işaret edildi.

Gerekçeli kararda, titiz araştırmalara rağmen maktule ait telefon ve bulut hesaplarında, sanığın savunmalarını destekleyecek yazı, video, fotoğraf ve benzeri herhangi bir veriye ulaşılamadığı vurgulanarak, "Bu yönüyle maktulden sanığa yönelmiş haksız bir davranış bulunmadığı anlaşılmış, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanma amacına dönük olduğu anlaşılan ve aşamalarda değişip farklılaşan beyanlarına itibar edilmemiş, sanık Cemal Metin Avcı hakkında koşulları oluşmadığından Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi tatbik edilmemiş haksız tahrik nedeniyle bir indirime gidilmemiştir” denildi.

Daire, yerel mahkemede beraat eden Mertcan Avcı'nın ise maktule ait cesedi ortadan kaldırmaya yardım ettiği ve bu nedenle "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.
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