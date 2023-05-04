Samanyolu Haber /Gündem / HÜDA PAR'lı yöneticiden seçmene ağır hakaretler: Tasmalı enikler, PKK'nın farklı fraksiyonları /04 Mayıs 2023 23:20

HÜDA PAR'lı yöneticiden seçmene ağır hakaretler: Tasmalı enikler, PKK'nın farklı fraksiyonları

Trabzon’da HÜDA PAR’lılar ile muhalif seçmenler arasında yaşanan gerginliğin ardından HÜDA PAR yetkilisi Seyfullah Sivi, Trabzonlu seçmene hakaret etti.

SHABER3.COM

Trabzon’daki Kahramanmaraş Caddesi’nde stant açan HÜDA PAR’lılar ile yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Standının kaldırılmasını isteyen yurttaşlar, İstiklal Marşı okuyup “Gaffar Okan” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları attı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre HÜDA PAR İstanbul AR-GE Sorumlusu Seyfullah Sivi, sosyal medya hesabından yurttaşlara hakaret etti. Sivi, "Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler... Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller... Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları... Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HÜDA PAR'lı yöneticiden seçmene ağır hakaretler: Tasmalı... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:21:00