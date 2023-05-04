HÜDA PAR'lı yöneticiden seçmene ağır hakaretler: Tasmalı enikler, PKK'nın farklı fraksiyonları

Trabzon’daki Kahramanmaraş Caddesi’nde stant açan HÜDA PAR’lılar ile yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.







Standının kaldırılmasını isteyen yurttaşlar, İstiklal Marşı okuyup “Gaffar Okan” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları attı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre HÜDA PAR İstanbul AR-GE Sorumlusu Seyfullah Sivi, sosyal medya hesabından yurttaşlara hakaret etti. Sivi, "Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler... Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller... Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları... Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları" dedi.







