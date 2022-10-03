Samanyolu Haber /Spor / Pirlo'lu Karagümrük, İstanbul derbisinde kayıp /03 Ekim 2022 23:13

Pirlo'lu Karagümrük, İstanbul derbisinde kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki kapanış maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Karagümrük sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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Sezon başında İtalya'nın efsane futbolcularından Andrea Pirlo'yu takımın başına getiren Karagümrük, geride kalan haftalarda istediğini alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki kapanış maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Karagümrük sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Karagümrük maçın 37. dakikasında Diagne ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 Karagümrük'ün üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda ise goller İstanbulspor'dan geldi.

69. dakikada Rroca ve 74. dakikada ise Jetmir Topalli ile ağları sarsan İstanbulspor skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücade de İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Karagümrük 6 puanda kalırken, İstanbulspor ise puanını 8'e çıkardı.



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