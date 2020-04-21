Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasalarda tarihi an: Bir varil petrol alana üzerine 37 dolar para verdiler /21 Nisan 2020 09:46

Piyasalarda tarihi an: Bir varil petrol alana üzerine 37 dolar para verdiler

Küresel piyasalar, dün akşam Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihte görülmemiş düşüşün şokuyla sarsıldı.

SHABER3.COM

Batı Teksas tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti.

Dün akşamki işlemlerde kontrat sahiplerinin, depolama zorlukları nedeniyle fiziki teslimattan kaçınması, pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcıların vade sonuna bir gün kalan kontratlarda alıcı bulamamasına neden oldu.

Bu gelişmeyle WTI'ın mayıs vadeli kontratı dün (eksi) - 37,6 dolar seviyesine kadar geriledi. En aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları gördü.

Petrol fiyatındaki hızlı düşüş ve piyasada yaşanan panik sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetti.

Açıklama sonrası WTI'nın aktif vadesi 15 dolara yükselirken, dün yüzde 7,5 azalışla 25,5 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdürerek 25 doların hemen altında işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüşün petrol talebini azalttığını, buna karşın devam eden üretimlerin depolama sorununa neden olduğunu ifade etti. Depolama kapasitesi azaldıkça maliyetin arttığına dikkati çeken analistler, bu nedenle fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemlerinin panik havasına neden olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan şok, özellikle enerji devi şirket hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkiledi. ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 2,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti.

Piyasalardaki her panik durumunda olduğu gibi dün yine dolar talebinin arttığı ve dolar endeksinin 100 seviyesini aştığı görüldü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piyasalarda tarihi an: Bir varil petrol alana üzerine 37... Sonraki Haber >>

Zulüm, Salgın ve Ramazan

Zulüm, Salgın ve Ramazan

"Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim"

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Albayrak korona tedavisi sırasında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:06:34