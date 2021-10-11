Piyasaların gözü o şirkete kilitlendi, balon bugün patlayabilir!

DİĞER ÜLKELERE DE YAYILACAK
Yatırımcılar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirketin iflasının Çin'deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılacağından endişe duyuyorlar.
İŞLEMLERE KAPALI
Şirket kupon ödeme süreleri dolan ödemelerini ilave 30 gün içinde ödeyemezse bu tahvilleri temerrüte düşmüş olacak.
Evergrande'nin ve gayrimenkul yönetim biriminin hisseleri Hong Kong borsasında 4 Ekim'den beri işlemlere kapalı halde bulunuyor.