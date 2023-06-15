PKK, 'eylemsizlik' kararını sona erdirdi

Euronews'te yer alan habere göre PKK'nın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilan ettiği "eylemsizlik" sürecini sonlandırdığı bildirildi.



PKK'nın çatı örgütü Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) salı günü Fırat haber ajansına yaptığı açıklamada, eylemsizlik kararının 13 Haziran itibariyle sona erdiğini duyurdu.



Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK, 6 Şubat depremlerinden 3 gün sonra Türkiye'deki operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.



Bu "eylemsizlik" kararı seçim dönemine kadar uzatılmıştı.



Türkiye'nin "yeni bir saldırı dalgası başlattığını" ifade eden KCK açıklamasında, bu 4 aylık süreçte Türkiye'nin saldırılarını artarak sürdürdüğünü ve Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin daha da ağırlaştırıldığını öne sürdü.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ve Irak'ta PKK'ya karşı düzenli olarak operasyonlar yapıyor.



Milli Savunma Bakanlığı en son Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda pazar günü "7 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

