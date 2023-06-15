Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 'Kırmızı Kitabını' yeniden yazdı: Rusya en büyük tehdit /15 Haziran 2023 07:33

Almanya 'Kırmızı Kitabını' yeniden yazdı: Rusya en büyük tehdit

Almanya, tarihinin ilk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Belgede Rusya "barışa ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit" olarak tanımlanırken Çin'in hem bir rakip hem de bir ortak olduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

İlk kapsamlı ulusal güvenlik stratejisini açıklayan Alman hükümeti, "öngörülebilir gelecek için" en büyük güvenlik tehdidi olarak Rusya'yı işaret etti. Hükümet, stratejisinde Çin'e karşı dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un liderlik ettiği hükümet, aylar süren tartışmaların ardından çarşamba günü ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarını tanımlayan yaklaşık 80 sayfalık ulusal güvenlik stratejisini sundu.

Scholz basına yaptığı açıklamada, "Ülke tarihimizde ilk kez bir güvenlik stratejisi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Scholz, üç partili koalisyonunun 2021 sonunda göreve geldiğinde hazırlamayı taahhüt ettiği yeni stratejinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana daha da önem kazandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise strateji belgesini sunarken, "21. yüzyılda güvenlik, hayati ilaçların eczaneden güvenli bir şekilde temin edilmesi demek. Güvenlik, arkadaşlarımızla sohbet ederken Çin tarafından gözetlenmemek ya da sosyal medyada gezinirken Rus robotlar tarafından manipüle edilmemek anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Bu belge Moskova ve Pekin ile ilişkilerden siber güvenlik ve iklim tehditlerine kadar güvenlik konularına genel bir bakış sunuyor.

Rusya 'barışa yönelik en büyük tehdit' olarak tanımlandı
Belgede Rusya, "öngörülebilir bir gelecekte Avrupa-Atlantik böylesinde güvenlik ve barışa yönelik en büyük tehdit" olarak görüldü.

Scholz'a göre Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi, Almanya'nın dış politikası ve savunma stratejisi için "çığır açan bir değişim" anlamına geliyor ve bu da ülkenin yeniden silahlanmasının önemini ortaya koyuyor.

Bu nedenle Berlin, İsrail'in Arrow balistik füze savunma sistemini satın almak için 4 milyar euro harcamaya hazırlanıyor.

NATO'nun 'tarihteki en büyük hava tatbikatı' Almanya’da başladı
Yeni strateji belgesinde Çin ise "bir ortak ve sistemik bir rakip olarak" olarak kabul edildi.

Çin'e ilişkin, "Çin çeşitli yollarla kurallara dayalı mevcut uluslararası düzeni yeniden şekillendirmeye çalışıyor, bölgesel üstünlüğünü giderek daha fazla ileri sürüyor ve sürekli olarak çıkarlarımıza ve değerlerimize aykırı hareket ediyor. Rekabet ve çekişme unsurlarının son yıllarda arttığını görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tüm bunlara rağmen Çin'in "aynı zamanda çok sayıda küresel zorluk ve krizin onsuz çözülemeyeceği bir ortak olduğu" da vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya 'Kırmızı Kitabını' yeniden yazdı: Rusya en... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:40:11