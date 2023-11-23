Polat çiftinin muhasebecisi tutuklandı!

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması kapsamında tutuklu Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı.
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar tutuklanan isimler: Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Ahmet Gün, Harun Abak
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.