Samanyolu Haber /Gündem / Polat çiftinin muhasebecisi tutuklandı! /23 Kasım 2023 17:07

Polat çiftinin muhasebecisi tutuklandı!

Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamalarıyla cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftleriyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması kapsamında tutuklu Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar tutuklanan isimler: Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Ahmet Gün, Harun Abak

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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