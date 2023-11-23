Mehmet Ağar devreye girdi Fatih Terim ifadeden çıkarıldı

Aralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20’yi aşkın kişiden 44 milyon doları, “Fatih Terim Fonu” adı altında toplamakla suçlanan Seçil Erzan ve beraberindeki kişilerin yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. İddiaya göre Mehmet Ağar araya girdi ve cezaevinde olan Seçil Erzan, Fatih Terim ile ilgili ifadesini geri çekti.







Kovac adlı sosyal medya hesabından paylaşılan iddialar şöyle:





“TERİM DAHA FAZLA KÂR İSTEMİŞ, KADINA BASKI YAPMIŞ”

“Şu Fatih Terim fonu olayı tam şöyle olmuş. Seçil Erzan Fatih Terim’e bir fon sunum yapmış. Fatih Terim de iyiymiş diyerek 300-500 ile girmiş. Anlaşılan Erzan resmi olarak parayı nemalandırmış kâr da vermiş. Ama Terim daha fazla kâr istemiş, kadına baskı yapmaya başlamış. Kızı gibi gördüğü, avukatıyla evlendirdiği Erzan’a baskı yapmaya başlamış.”





“GS’Lİ FUTBOLCULAR TERİM’İN TAVSİYESİYLE FON’A GİRMİŞLER”

“Bu arada Erzan’a ulaşıp, Terim baba bahsetti, bir fın varmış biz de girmek istiyoruz diye gelmeye başlamışlar. Erzan da başkalarını sisteme dahil etmeye başlamış. Ponzi burada kurulmuş tam olarak. Kritik bir eşik aşılmış. Fona giren Gsli topçulara da kâr vermeye başlamış. Herkes memnun. Daha da fazla para getirmişler. Milyonlarca dolar.”





“İLK KÂRLARI HEP TERİM ALMIŞ”

“Ama bir noktada yeni girişler olmayınca sistem patlamış. Erzan da tefecilerden borç alıp kâr diye dağıtmaya devam etmiş. İlk önce Terim’e veriyor tabii. Ama terim en başından durumu bildiğini sanıyorum, başta Arda’yı falan bilerek sisteme sokmuş ki hem parasını kurtarıp hem de parasını ikiye katlamış.”





“SEMİH KAYA KADINI DÖVMÜŞ”

“Tabi iş sarpa sarıyor. Sisteme giren Semih Kaya da durumu çakıp menejeriyle kadından şantajla para koparmaya başlamışlar. Tefeciler içinde Ayhan Akman da var. Erzan kontrolü iyice kaybetmiş. Semih Kaya, Selçuk, Ayhan Akman tefeciliğin anasını ağlatmışlar. Hele Semih Kaya kadını kadını dövmüş.





“ENÇOK YOLUNANLAR ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU”

“Burada en çok yolunanlar da Arda Turan ve Emre Belözoğlu. Kadıncağız bu sefer başka tefecilerin eline düşmüş, şiddet görmüş, ailesine baskılar, tehditler, şantajlar inanılmaz.”





“MEHMET AĞAR ÜZERİNDEN KADINA ULAŞIP TERİM İFADESİNİ GERİ ÇEKTİRİYORLAR”

“İş artık içinden çıkılmaz hale gelince kadını hapse atıyorlar. Ama anlaşılan o ki Fatih Terim, Ağar mağar birileri üzerinden hem kadına ulaşıp ilk ifadesinde bahsettiği Terim’i, 2. ifadesinde geri çekiyor. Savcıya da ulaşıp iddianamede adını geçirmiyorlar ama iş basına yansıyınca ve mahkemede Erzan dile gelip her şey Terim ile başladı deyince de şenlik başlıyor.”





“PARALAR TERİM VE SEMİH KAYA’YA TRANSFER OLMUŞ”

“Güzel film olur he. Panama Terzisi kıvamında ısısıs.Bu arada kadın üzerine geçirmemiş paraları. Paralar Terim ve Semih Kaya tayfaya transfer olmuş. Keyifli bir son. Ya kardeşim kadının ifadesi burda okuyun alla alla. Daha ilk celsesi görülmüş daha durun hele.”