Samanyolu Haber /Gündem / Polat çiftinin tutuklu avukatı Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi /18 Kasım 2023 01:34

Polat çiftinin tutuklu avukatı Tekirdağ Cezaevi'ne nakledildi

Dilan ve Engin Polat'ın itiraflarda bulunan tutuklu avukatı Ahmet Gün, Marmara Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklu olan avukatı Ahmet Gün, İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi'nden Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimlerden biri de Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan avukat Ahmet Gün olmuştu.

DHA'nın haberine göre, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Gün bugün, Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu’nun da dün nakledildiği Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
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