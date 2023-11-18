Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı: TFF Başkanı özür dilemedikçe stada giremez

Başkan adayı Adalı, “Futbol takımımızı nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Mehmet Özdilek hocamız da çalışıyor. 11 Ocak’ta transfer dönemi başlıyor. En iyi şekilde değerlendirip takımı yeniden ayağa kaldıracağız. Biz Avrupa kupalarına katılamazsak, maalesef 85 milyon euroluk takımı tekrar ayağa kaldırmak için bir 85 milyon euro daha harcamamız lazım.” dedi.





“Biz ne zaman birleşsek o zaman şampiyon oluyoruz. Kendi ayağımıza basmaktan dışarıyı unutuyoruz. TFF Başkanı gelecek benim evimde parmak sallayacak! Benim en çok sinirimi bozan şey bu. Bunu bu hale nasıl getirdiler? Ben seçilirsem, TFF Başkanı (Mehmet Büyükekşi) özür dilemedikçe o stada giremez.”





Adalı, ”Bu borç bir tek bizde konuşuluyor. Beşiktaş’ın borcu mu sadece yüksek. Onlar bu transferleri yapıyor da biz neden yapmayalım? Biz de yapacağız! Aradaki makasın sebebi de bu zaten. Küçülerek ilerleyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.





“Eskiden Quaresma’ydı, şimdi de Talisca oldu. Taraftarın içi rahat olsun. Daha iyi oyuncular da var. Bizim bir ihtiyacımız vardı. İhtiyaç olduğu için Ramos transferini yapardım. Hem de taraftarımızın da sevineceği bir isim olurdu. Maliyetler bir şekilde çözülür. Rakipler nasıl aldı bu oyuncuları. Ben de alırım! Cebimden veririm, sponsor bulurum alırım! Beşiktaş’ın hakkı değil mi bu. İlk önce takımın ihtiyacı ne o belirlenecek. Ondan sonra yollarımızı ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Devre arasında 2-3 tane nokta transfer yapmazsak bu borç üzerimize yıkılır. Hocamız neyi talep ederse onu alıp geleceğiz. Beşiktaş’a 10 numara, stoper ve belki bir kanat transferi yapabiliriz.”





Adalı, Hasan Arat’ın stat kapasitesini arttırmak için kale arkası tribününü büyütme vaadine ilişkin de “Stat mimarı ile konuştum kimse hayal satmasın. O stadın boşlukları kapatılamaz! Rüzgar akışından dolayı izin verilmiyor. Bunu herkes bilmeli. Ancak, stadyumun kapasitesini 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz. ‘UEFA standartlarında değil, bunun için finallerde kullanamıyoruz’ demesinler diye 52 bine getirelim de kimsenin bir bahanesi kalmasın. Ben ikinci başkanken de TJK başkanıydım. Hiç kimse de ‘orada başkanlık yapıyor buradaki iş aksadı mı’ demedi. Bir şeyleri beceremiyorum, eksik kalıyor dediğim yerde ben Beşiktaş için her şeyden vazgeçerim ama buna gerek kalacağını düşünmüyorum. Hasan beyin de yaptığı 3-4 tane büyük yerin yöneticiliği var, o da oralardan vazgeçecek mi, istifa mı edecek? Ben de bunu soruyorum” ifadelerini kullandı.





Beşiktaş’ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde Hasan Arat ile yarışacak olan bir diğer Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.Başkanlık adaylığını kulübün ihtiyacı olduğu için açıkladığını belirten Adalı, Trtspor’daki sözlerine şöyle başladı;“Resmi olarak adaylık başvurularının süresi var. Geçtiğimiz 3-4 aylık dönemde yaşadığımız bir sıkıntı var. Son 20-22 gün dediğiniz kısım en son kısım. Ben Beşiktaş’ın dertlerini ve sıkıntılarını takip ediyorum. 1 sene öncesinden seçim çalışmalarına başlamak benim yapacağım bir iş değil. Normal seçim süresine 18 ay var zaten. Pusu yatıp bir seçim zamanı beklemem ben. İhtiyacı gördüğüm zaman ki ihtiyaç var ki bu karar alındı, adaylığımı açıkladım. Hasan Bey 1,5 sene önce aday olacağını açıkladı. Benim tarzım da bu değil. Hepimizin başarılı olmasını istediğimiz bir futbol takımımız var. Acaba kötü gider mi diye de adaylık olayını düşünmem. İhtiyaç vardı geldim. Geçmiş dönemlerde de ihtiyaç olduğu için aday olmuştum.”“Benim hoca ile görüşmem kadar doğal bir şey yok. Buyursun gelsin kendi de konuşsun. 22 gün önce aday oldu diye eleştiriyorlar ama ben Beşiktaş’ın içindeyim. Beşiktaş’ı yaşıyorum zaten. Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız. Rıza hocamla da konuştum. Keşke Şenol hocanın ertesi günü getirilseydi çok yol alırdık. Ara transferde benim hatırladığım 2-3 tane iyi futbolcu var. Çok kısa sürede kaliteli oyuncular bulacağız. Rıza Çalımbay’ın takımın başına gelmesinden mutluyum. Onun takımın başında olması bizi rahatlattı. Rıza hocada Beşiktaş ruhu var, faydalı olamayacağı bir noktada da arkadaşlar bakın işinize diyecek bir insan.”“Durumun bu hale gelmesinin birinci sebebi TFF ile olan ilişkiler. Şampiyon olduğumuz sene de önümüzü kesmeye çalıştılar. Averajla zor şampiyon olduk. Türkiye’de ilk imza törenine 28 bin kişi toplayan hangi kulüptü? Bizden sonra görüp, yapmaya başladılar. Bilet fiyatları konusunda taraftar %100 haklı! Bir öğrenci bu fiyatlarla nasıl gelecek maçlara? Bilet fiyatlarından dolayı tribünler boş kalıyor. Üniversite öğrencileri için bir hazırlık içindeyiz. Bir uygulama kuruyoruz. Bir öğrencinin gelebileceği ölçüde bir fiyat ayarlaması yapacağız. Bu takımı yukarı çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Arkadaşlarımı sayacak olursam sonu gelmez. Bu işler çalışmayla olur. Taraftarımız, camiamız içini ferah tutsun. Bu kulübün 1 lirasını boşa harcamam. Türkiye’de gurur duyacakları bir takım yaratacağız.”