Polat çiftinin tutukluluğuna devam kararı

Türkiye günlerce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftini konuştu



Medyatik çift bugün yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı.



Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı.



Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.



1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.