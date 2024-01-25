Samanyolu Haber /Ekonomi / Emeklinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti /25 Ocak 2024 20:34

Emeklinin beklediği düzenleme Meclis'ten geçti

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammı yüzde 42.57’den yüzde 49.25’e çıkaran düzenleme Meclis’ten geçti. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra bir hafta içinde emeklilerin fark parası hesaplarına yatırılacak.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen çalışma hayatına dair kanun teklifinin, işçi emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen maddesi kabul edildi.

Meclis’te torba yasa görüşülürken AKP ve CHP’li milletvekilleri tarafından önerge verildi ve "Görüşülmekte olan kanun teklifinde yer alan yüzde 42.57 ibaresinin yüzde 49.25 olarak değiştirilmesini teklif ederiz" denildi. Önergenin gerekçesinde de "Sigortalı ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklarını yüzde 49.25 oranında artırılarak sigortalı ve hak sahiplerinin refahlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

EMEKLİNİN PAYI 5 YILDA DÜŞTÜ…

Önerge hakkında konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, enflasyon doğrultusunda yüzde 37 olan zammın komisyonda yüzde 5 refah payı ile artırıldığında “Bu rakam yetmez, memur emeklileriyle aynı artış sağlanmalı” dediklerini hatırlatarak şunları söyledi:

* "O zaman dinlemediniz, şimdi düzeltiyorsunuz. Son bir yılda emekli maaşlarında 4 defa düzenleme yapıldı. Bu ülkede ocak ve temmuz aylarında en önemli konu emekli maaşına yapılacak zam. Çünkü iktidarınız döneminde emeklinin milli gelirden aldığı pay azaldı. 2019’da milli gelirden yüzde 8.5 alırken, 2023’te bu pay yüzde 6.7’ye düştü. Emekli sayısı artıyor, ama milli gelirden aldığı pay azalıyor."
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